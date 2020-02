Van de pot gerukt? The Sun pakt uit met Juventus-bod van 178,5 miljoen op verdediger

Liverpool is met flair richting Premier League-titel aan het razen. De spelers van Jürgen Klopp staan dan ook in de picture. Zo ook 'de beste verdediger ter wereld': Virgil van Dijk. Maar of we dit kunnen geloven...

The Sun, een Engelse tabloid, heeft immers gewag gemaakt van interesse van Juventus voor de Nederlandse topverdediger. Maar het gaat om het bedrag waarover ze gewag maken. Er zou maar liefst 178,5 miljoen euro neergeteld worden door de Oude Dame. Nu heeft Juventus wel eerder grote sommen op tafel gelegd, maar dit is een verdubbeling van het vorige bedrag dat hem de duurste verdediger ter wereld maakte. Met een korreltje zout te nemen?