Van Hyfte en Van den Bergh herenigd na doorbraak in twee dossiers: "Superblij mee"

Eerder waren ze bij Beerschot al 'brothers in arms' en nu voetballen Tom Van Hyfte en Jan Van den Bergh opnieuw voor dezelfde ploeg bij OHL. Van Hyfte is uiteraard opgetogen met de komst van Van den Bergh, die gehuurd wordt van AA Gent.

Over zijn eigen toekomst hoeft Van Hyfte zich alleszins geen zorgen meer maken. De optie in zijn contract werd gelicht, waardoor de middenvelder ook volgend seizoen aan Den Dreef voetbalt. "Ik moest een bepaald aantal wedstrijden spelen en dat heb ik gehaald. Ik ben blij."

Van Hyfte wist wel al een tijdje dat het extra seizoen in Leuven er zou komen. "Eigenlijk ben ik voor Nieuwjaar al aan dat aantal geraakt. Je probeert daar wel voor te spelen en om die matchen mee te pikken. Je weet dat dat één van de voorwaarden is. Het was sowieso de betrachting om dat extra jaar af te dwingen en het is gelukt. Het mooiste zou zijn als we samen naar 1A kunnen gaan."

Al tijdje interesse in Van den Bergh

En nu komen er zeker al enkele maanden als ploegmaat van Jan Van den Bergh aan. "Op zich wist ik al een tijdje dat ze wel interesse hadden in hem. Ik heb wel met hem gesproken. Ik wist ook dat er wel wat mogelijkheden waren voor hem."

Al was het toch nog kantje boord. "Op het moment dat het gebeurde, had ik mij er niet meer aan verwacht en dacht ik dat het al gepasseerd was. Net voor hij naar hier kwam, heeft hij mij gebeld om te zeggen dat het in orde ging komen. Ik ben er superblij mee. Ik denk dat het een extra kracht is."

Eén doel

OHL lijkt dus wel versterkt uit de transferperiode te komen. "Met ook Stallone Limbombe en met Tristan Borges hebben we er een drietal jongens bijgekregen die de coach meer opties geven. Allemaal met één doel: naar 1A gaan.