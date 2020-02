🎥 "Nieuwe Zidane" had het enkele jaren moeilijk, maar op zijn nieuwe positie is hij wereldklasse

Taarabt werd in het begin van zijn carrière gezien als een enorm talent. Harry Redknapp, zijn trainer bij QPR, noemde hem zelfs "de nieuwe Zidane". Hij heeft het echter nooit kunnen waarmaken. De voorbije jaren zat hij namelijk vooral op de bank bij Benfica en hij moest zelfs bij de B-ploeg van Benfica spelen.

Toch laat hij dit seizoen opnieuw dingen van wereldklasse zien. Vroeger speelde hij als een aanvallende middenvelder, maar nu is hij een verdedigende middenvelder en het ligt hem duidelijk goed. Tegen Belenenses werd hij zelfs man van de match. Bekijk hieronder de beelden:

🎥 Adel Taarabt vs. Belenenses:



From nutmegs and flicks to a composed defensive midfielder. Taarabt's transformation has been astonishing, especially considering his tough time in Portugal. Against Belenenses he was all over the pitch. Man of the Match. pic.twitter.com/wZ1ar7GdlX