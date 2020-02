Saelemaekers ziet het meteen groots: "Natuurlijk denk ik nu aan het EK"

Alexis Saelemaekers versierde enkele dagen geleden een droomtransfer naar AC Milan. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht is vastbesloten om te slagen in de Serie A en... hij denkt zelfs al aan het EK.

Jawel, het EK van komende zomer. “Natuurlijk denk ik nu aan het Europees kampioenschap”, aldus Alexis Saelemaekers bij Eleven Sports. “Het is al van kleinsaf aan een droom om erbij te zijn op een groot toernooi. Al heb ik Roberto Martinez nog niet gehoord.”

Leuk extraatje: zondag staat de Milanese derby al meteen op het programma. “Romelu Lukaku heeft me alleszins al gefeliciteerd met mijn transfer. Hij zei me dat hij me wil helpen als het nodig is. Maar eerst zullen we het moeten uitvechten op het veld.” (lacht)