Nieuwe Beerschot-spits: "Kies altijd voor kortste weg naar doel" en "Was onder de indruk van de fans tegen Westerlo"

Beerschot haalde op het einde van de transferperiode de achttienjarige Braziliaan Felipe Micael binnen. De spits kwam over van Mirassol Futebol Clube in zijn thuisland.

In een gesprek met Gazet van Antwerpen stelde hij zichzelf even voor: “Ik ben niet de speler die een halve ploeg zal dribbelen. Snelheid, een goed positiespel en afwerken met beide voeten: dat zijn mijn kwaliteiten. Ik ben een spits die altijd voor de kortste weg naar doel kiest."

Felipe woonde vrijdag de wedstrijd tussen Beerschot en Westerlo bij. “Qua niveau was het best wel aardig: het gaat toch allemaal wat sneller dan in Brazilië, maar met mijn kwaliteiten en snelheid is dat misschien wel een goede zaak.”

“Van de fans was ik ook wel onder de indruk. Ze bleven de ploeg maar steunen. Ik hoop deze ploeg zo snel mogelijk op het veld te kunnen helpen.”