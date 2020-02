Club Brugge in de bekerfinale? Dat heeft gevolgen voor de datum van die finale!

Club Brugge heeft zich weten te verzekeren van de bekerfinale, door met 1-2 te winnen op het veld van Zulte Waregem. En dat heeft zo zijn gevolgen voor die bekerfinale zelf.

Tot op heden was er nog geen duidelijkheid over de bekerfinale, enkel dat ze zou worden georganiseerd in het weekend van 21 en 22 maart.

Finale op zondag

Tussen de reguliere competitie en de play-offs dus, maar zonder duidelijkheid over een match op zaterdag, dan wel zondag.

Doordat Club Brugge alvast zeker is van de bekerfinale, zou daar nu verandering in gekomen zijn. De match zal op zondagnamiddag 22 maart worden afgewerkt.