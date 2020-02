🎥 Wat een atleet: CR7 sprint als een bezetene op zijn 35ste verjaardag

Cristiano Ronaldo vierde woensdag zijn 35ste verjaardag. Dat dit voor de Portugees geen feestdag was, deelde hij gretig via zijn sociale media.

Terwijl Neymar zijn verjaardag vierde in een of andere Parijse discotheek, pakte Cristiano Ronaldo het enigszins anders aan. Op Instagram deelde hij een filmpje vanop het trainingsveld met het bijschrift 'Happy birthday to me'.

Cristiano Ronaldo waagt zich aan een stevige sprintoefening. Indrukwekkend dat de Portugees zoveel karakter en discipline aan de dag blijft leggen, zelfs in de nadagen van zijn immense carrière.

En het legt hem geen windeieren, want ook dit jaar doet de Portugees het weer fantastisch. Hij scoorde al 19 doelpunten in evenveel wedstrijden in de Serie A.