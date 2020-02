Agüero laat Liverpool-legende Gerrard en Tottenham-prijsschutter Kane ter plaatse achter met opvallend nieuw record

Manchester City moet dit seizoen zijn meerdere erkennen in Liverpool. De Citizens beschikken desalniettemin nog altijd over spelers van wereldniveau. Eén van die absolute toppers is ongetwijfeld Sergio Agüero en dat bewees hij ook in de maand januari.

De Argentijnse pocketspits was goed voor zes doelpunten in drie wedstrijden en sleept daarmee de prijs van Speler van de Maand januari in de wacht. Het is maar liefst de zevende keer dat de prijsschutter de prijs wint. Dat is één keer meer dan Gerrard en Harry Kane, die elk zes streepjes achter hun naam hebben.

Kanjer

Agüero is al jaren één van de absolute topspitsen van de Premier League. De Argentijn is intussen 31, maar blijft onmisbaar in het systeem van Pep Guardiola. Agüero won zijn eerste trofee al in 2013.