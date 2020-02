🎥 Invaller Januzaj schenkt Real Sociedad drie punten met heerlijke pass

De Rode Duivel mocht een half uur voor tijd invallen en leverde een heerlijke assist af voor de 2-1 van Alexander Isak.

Doelpunt nummer acht in de laatste zes wedstrijden voor de twintigjarige Zweed. Isak stond afgelopen zomer nadrukkelijk in de belangstelling van Anderlecht.

14 - Real Sociedad's Portu has been involved in 14 goals in LaLiga this season (seven goals and seven assists) more than any other Spanish player. Key. pic.twitter.com/TgG7sJwGNt