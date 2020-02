Barcelona gaat in de leer bij Real Madrid en zet scheve situatie recht

Real Madrid onder Zinedine Zidane dit seizoen? Dat is geen garantie op leuke wedstrijden, maar punten pakken doen ze wel. Ook in Osasuna liep het opnieuw ei zo na fout. En Barcelona?

Thibaut Courtois mocht zich na een kwartier al omdraaien, want Unai Garcia had de thuisploeg snel op voorsprong gebracht.

En dus was het opnieuw achtervolgen voor de Koninklijke, die het nog steeds zonder Eden Hazard moeten zien te rooien.

😍 | Isco scoort zijn eerste goal van het seizoen! 🔥#OsasunaRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/H1ZgNTV6bK — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 9, 2020

Courtois had al bij al weinig werk op te knappen, gaandeweg kwam Real Madrid ook beter in de wedstrijd en via Isco en Ramos was de scheve situatie nog voor rust rechtgezet.

In het slot van de wedstrijd zorgden Lucas Vazquez en Luka Jovic zelfs nog voor een zware 1-4 einduitslag. Real zette zo extra druk op Barcelona, dat later op de avond ook op achterstand kwam bij Real Betis.

Real Betis - Barcelona 2-3

Een strafschopdoelpunt werd snel uitgewist door De Jong, maar daarna zette Fekir de thuisploeg opnieuw op voorsprong.

Busquets zette de bordjes op gelijke hoogte bij de pauze, na de koffie zorgde Lenglet voor de 2-3. De Fransman werd even later uitgesloten met zijn tweede gele kaart, waardoor het toch nog bibberen werd voor de Catalanen. In de stand blijft de kloof drie punten.