Deze vijf Belgen zitten zonder contract: geraken ze nog aan een club?

De transferperiode zit er nu al een poos op. Clubs hebben hun huiswerk zo goed mogelijk proberen te maken en spelers zochten massaal andere oorden op. Toch zijn er enkele Belgen die geen onderdak vonden.

Sommige Belgen waren transfervrij op te pikken, maar vonden toch geen nieuwe club. Zich in de kijker spelen lukte bij gebrek aan een werkgever niet, dus moeten ze het op een andere manier doen.

Mathias Bossaerts en NEC Nijmegen gingen in het begin van dit seizoen uit elkaar. De 23-jarige verdediger kon zich gratis bij een nieuwe club aansluiten en was in januari op test bij Moeskroen. Een contract bij les Hurlus tekende hij voorlopig nog niet.

In oktober werd het contract van Yassina El Ghanassy bij FC Nantes ontbonden. In ons land speelde de Belgische flankaanvaller met Marokkaanse roots voor Gent en Oostende. Nu is de 29-jarige winger transfervrij op te pikken.

Vijfvoudig Rode Duivel Roland Lamah zag zijn contract bij Cincinnati in de MLS niet verlengd worden. Op zijn 32e heeft de flankspeler zeker nog enkele goede jaren in zich. Hij debuteerde op het hoogste niveau bij Anderlecht in het seizoen 2006/07, maar speelde sindsdien nooit meer voor een Belgische club. Komt daar binnenkort verandering in?

Nathan Kabasele zit al langer dan een jaar zonder club. Het jeugdproduct van Anderlecht speelde zijn laatste match op 15 december 2018 voor het Roemeense Voluntari. In januari van dit jaar werd de 26-jarige aanvaller aan het Poolse Sosnowiec gelinkt.

Tot slot is er nog François Kompany. De drie jaar jongere broer van Vincent droeg vorig jaar het shirt van Roeselare, maar zit sindsdien zonder werkgever. Hij testte in oktober nog bij Beerschot, maar er was geen budget om hem een contract te geven.

Wie er wel in slaagden om een nieuwe club te vinden, waren Dylan Seys en Yohan Croizet. Eerstgenoemde ging in onderling overleg uit elkaar met RKC Waalwijk en tekende ruim een maand later bij Moeskroen. Croizet is de meest recente aanwinst van OH Leuven. Hij zat sinds september 2019 zonder club.