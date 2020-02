🎥 Duivels houden elkaar in evenwicht in Engeland, ook Carrasco en Dessers kunnen het verschil niet maken

Er werd vrijdagavond niet alleen in de Belgische eerste klasse A en B gevoetbald. Ook in Spanje, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland stond er een competitiewedstrijd op het programma.

Geen doelpunten in de match tussen Wolverhampton en Leicester City. Wel een rode kaart en die kwam op naam van Choudhury. Dendoncker speelde 90 minuten voor de thuisploeg. Praet startte op de bank bij de Foxes en kwam in minuut 75 Tielemans aflossen. Leicester laat de kans liggen om over Man City te wippen.

Slimani, ex-Leicester, scoorde de enige goal in het treffen tussen Monaco en Montpellier. Monaco doet haasje over bij de bezoekers. Beide clubs bevinden zich nu net onder de top-4.

HIER leest u meer over de match tussen Dortmund en Frankfurt (4-0) met hoofdrollen voor Haaland en Witsel en een fantastische tifo van de thuisploeg.

Eredivisie

Het Heracles Almelo van Cyriel Dessers is met 1-0 onderuit gegaan op het veld van VVV Venlo. Post kwam niet te laat en scoorde de enige goal. Dessers maakte de 90 minuten vol.

Primera División

Valencia kreeg Atlético Madrid over de vloer op speeldag 24 van La Liga. De bezoekers kwamen tot twee keer toe op voorsprong via Llorente en Partey, maar achtereenvolgens Paulista en Kondogbia maakten gelijk. Carrasco viel in in de 77e minuut maar kon geen late winning goal meer afdwingen.