Bundesliga: Leipzig springt opnieuw naar de leiding, Boyata helpt Hertha aan gouden driepunter

In de Bundesliga werd zaterdagnamiddag een groot deel van de 22e speeldag afgewerkt. Dedryck Boyata was van goudwaarde voor zijn elftal.

Hertha Berlijn won het degradatieduel op het veld van SC Paderborn met 1-2. De Rode Duivel scoorde het eerste doelpunt. (bekijk zijn doelpunt HIER)

Wolfsburg won dan weer met 2-3 op het veld van Hoffenheim. Wout Weghorst scoorde een hattrick. Augsburg – Freiburg werd 1-1.

RB Leipzig won met 3-0 van Werder Bremen en wipt opnieuw naar de leiding in de Bundesliga. Ook Bayern Leverkusen is nog een titelkandidaat. Die Werkself kwam in minuut 83 1-2 voor op het veld van Union Berlin, incasseerde een gelijkmaker in minuut 87, maar scoorde diep in de blessuretijd toch nog de winnende treffer: 2-3.

De kloof tussen leider Leipzig en nummer vier Leverkusen blijft zo vijf punten. Bayern München en Borussia Dortmund staan op plek twee en drie.