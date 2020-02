Michel Verschueren verdedigt zich voor leeghalen KV Mechelen dertig jaar geleden: "We hebben niks gepikt"

KV Mechelen - Anderlecht is zaterdagavond een wedstrijd tussen twee teams die alsnog in de top zes hopen te geraken. Dertig jaar geleden ging het tussen hen om de titel en kwamen ze elkaar tegen in de Europacup. Tot er een leegloop volgde in Mechelen.

In HLN worden de waardeverhoudingen eind jaren '80 nog eens naar boven gehaald. Malinwa groeide even uit tot topclub, tot het zijn beste spelers één voor één zag vertrekken. Zij waren immers eigendom van voorzitter Cordier, niet van de club.

"Dat zorgde niet alleen voor financiële mogelijkheden", vertelt Aad De Mos. "Cordier kon daarom ook de vervelende spelers hard aanpakken - ze waren van hem. Ik weet nog dat Clijsters me eens hard heeft aangepakt. De dag nadien riep Cordier Clijsters naar Telindus, waar hij zei dat er naar de trainer geluisterd moest worden."

Deal in Groot-Bijgaarden

Maar in één zomer plukte Anderlecht Mechelen grotendeels leeg. "Ze noemden mij 'nen dikkenek' uit Brussel die Mechelen heeft leeggeroofd. Maar we hebben niks gepikt. Cordier is naar ons gekomen met de vraag of we zijn spelers wilden kopen. In een schoon restaurant in Groot-Bijgaarden hebben we toen een deal gesloten. Albert, Emmers en Versavel hebben we in één slag gepakt."

Beproefde tactiek

Dat was destijds wel het gesmaakte recept bij RSCA. "Het was de beproefde tactiek toen", weet Marc Degryse. "Dat was Anderlecht - ze kochten wie ze wilden bij de concurrentie. Om zelf sterker te worden, maar ook om de concurrentie te verzwakken."