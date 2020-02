🎥 Alderweireld meest opvallende man in eerste helft tegen Aston Villa: eigen doelpunt én wereldgoal

De meest opvallende man tijdens de eerste helft van Aston Villa-Tottenham? Toby Alderweireld, zonder enige twijfel. Na negen minuten devieerde hij een voorzet ongelukkig in eigen doel. Lloris was kansloos.

Twintig minuten later zou Alderweireld zijn fout goedmaken. En hoe! Een hoekschop geraakte maar niet weg en belandde voor de zware rechtervoet van Alderweireld. Alsof hij een goalgetter puur sang is, trapt Alderweireld de bal staalhard vanuit de draai binnen. Son zette Tottenham op slag van rust zelfs op voorsprong in Villa Park.

Alderweireld becomes the only Spurs player since Bale to score at both ends of the net. He's done at Villa Park today what Pasalic did at the Atleti Azzurri d'Italia yesterday. Redeemed himself of the OG with a volley in Van Basten fashion.https://t.co/RE3Wnaje5U