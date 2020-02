Vreven met Lokeren naar play-downs: "Niemand beseft in welke omstandigheden mijn spelers moeten spelen"

Na de thuisnederlaag tegen Virton staat het nu helemaal vast dat Lokeren play-downs moet spelen. Stijn Vreven vond het verlies onnodig, maar wijst ook nog eens op de omstandigheden waar momenteel in gewerkt moet worden.

"Wij nekken onszelf", reageert Vreven bij Proximus na de nieuwe nederlaag op Daknam. "Tot voor de eerste goal hadden wij zestig procent balbezit. Er is dan een fase waarop we weigeren te verdedigen en het 0-1 wordt. Na de rode kaart was het dan gespeeld. Ik vond dit een onnodige nederlaag."

Het tegenvallende resultaat is er natuurlijk wel weer. "Niemand beseft in welke omstandigheden mijn spelers moeten spelen. Elke dag is er wel iets anders. In al die commotie toch zo'n team blijven, dat verdient credits, maar daar zijn we nu niet mee geholpen."

Op naar de play-downs dus voor Lokeren. "We hebben nog een achterdeur. Dat is een toernooi op zich. Alles wat voordien is gebeurd, kan je vergeten. We moeten ervoor zorgen dat we na de play-downs langs de positieve kant van de streep belanden. Als dat lukt, worden mijn spelers helden, gelet op de omstandigheden."