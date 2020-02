Zidane twijfelt echt niet meer: Eden Hazard voor het eerst in maanden aan de aftrap

Het is opnieuw Eden-time! Na een afwezigheid van twee en een halve maand gaat Eden Hazard opnieuw speelminuten maken. De Rode Duivel staat in het basiselftal van Real Madrid tegen Celta de Vigo.

Als Hazard klaar is, kan je 'm maar best voor de leeuwen gooien. Dat moest Zidane denken. Niet herbeginnen met een invalbeurt dus, meteen aan de aftrap. Zidane liet Hazard eerst een paar weken meetrainen vooraleer opnieuw beroep op hem te doen, maar nam hem wel op in de selectie voor de match tegen Celta de Vigo.

Er werd gespeculeerd dat Hazard wel nog maar voor zestig procent fit zou zijn en dus eerder slechts een halfuurtje zou meedoen, in het beste geval 45 minuten. Dat hij aan de aftrap staat is toch een teken dat ze er bij Real wel een goed oog in hebben dat hij het minstens een helft kan volhouden.