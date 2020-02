Van degradatiestrijd naar titelrace: 'Barcelona haalt vervanger van Suarez weg bij Leganes'

Martin Braithwaite is de aanvaller die FC Barcelona uit de nood moet komen helpen. De aanvaller van Leganes moet de geblesseerde Luis Suarez vervangen.

De mercato is dan wel al voorbij, maar FC Barcelona kreeg de toestemming van de Spaanse voetbalbond om alsnog een transfer te doen. Dat staat in het Spaanse reglement in het geval van een langdurige blessure.

Martin Braithwaite moet dus de geblesseerde Luis Suarez vervangen. Voor de 28-jarige Deen een absolute buitenkans. Laat ons eerlijk zijn: onder normale omstandigheden stond hij nooit op de Catalaanse lijst.

Van degradatiestrijd naar titelrace

Voor Leganes - ook al zullen ze de prijs hoog genoeg zetten - is het dan weer een aderlating. Het nummer voorlaatste zit middenin een degradatiestrijd. Braithwate was dit seizoen al goed voor acht doelpunten.