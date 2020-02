Op het Kampioenenbal: hét fenomeen Haaland knalt er ook twee in tegen PSG, Atlético wint van Liverpool

De Champions League heeft zich vanavond terug op gang getrokken. Atlético Madrid won in eigen huis van Liverpool FC, maar het was in Duitsland dat er zich wederom een sprookje heeft voltrokken. Erling Haaland schoot Borussia Dortmund eigenhandig voorbij PSG.

Borussia Dortmund 2 - 1 PSG Borussia Dortmund heeft de schaapjes echter nog lang niet op het droge. Neymar kon op aangeven van Kylian Mbappé een levensbelangrijk uitdoelpunt scoren. Bij Gelb und Schwarz stonden Axel Witsel en Thorgan Hazard in de basis, maar het was Erling Haaland die met twee doelpunten nog maar eens dé man was. Erling Haaland ! pic.twitter.com/QjcTzJl9jQ — feyyaz arabul 🦅 (@Feyolay1903) February 18, 2020 Voor de volledigheid: bij PSG liep Thomas Meunier tegen een gele kaart aan. De Rode Duivel mist daardoor de return in Parijs. Atlético Madrid 1 - 0 Liverpool FC Het loopt voor geen meter in La Liga voor Los Colchoneros, maar op het Kampioenenbal deed Atlético Madrid wat het moest doen. Saul Niguez opende na amper vier minuten de score. Liverpool beet vervolgens de tanden stuk op Atlético Madrid. Yannick Carrasco bleef negentig minuten op de bank.