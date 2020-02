📷 🎥 Real Madrid stelt nieuwe goudhaantje voor

In Madrid is dinsdagnamiddag een nieuw toptalent voorgesteld. Real Madrid legde dertig miljoen euro op tafel om Reinier over te nemen van Flamengo.

Reinier is een offensieve middenvelder die op 19 januari achttien werd. Eén dag later tekende hij voor de Koninklijke. In vijftien wedstrijden voor de hoofdmacht van Flamengo scoorde hij zes keer. Daarnaast is hij ook Braziliaans belofteninternational.

Met ook nog Vincius Junior en Rodrygo (allebei 19) lopen er nog twee Braziliaanse supertalenten rond bij Real Madrid.