Treedt Manchester United donderdag op volle sterkte aan? "Ik moet roteren, er is geen andere keuze"

In de poulefase trad Manchester United steeds met een onuitgegeven elftal aan. Zijn ze dit ook van plan morgen in Jan Breydel? De Noorse coach is alvast duidelijk: "Ik moet wel roteren, ik heb geen andere keuze".

Op de persconferentie van woensdagavond had de Noorse coach van United duidelijk geen zin in psychologische spelletjes of geheimdoenerij. "We moeten roteren, we hebben geen andere keuze. We spelen zeven wedstrijden in 21 dagen, dus ik moet mijn volledige kern gebruiken", aldus Solskjaer.

Mogelijk krijgen enkele jonge spelers een kans. "We hebben enkele jonge gasten meegenomen. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk, ze staan niet stil bij al die drukte. Ze recupereren goed en hebben er steeds zin in."

Naast Ole Gunnar Solskjaer zat Andres Perreira. Hij speelde dan wel al voor de Braziliaanse nationale ploeg, maar bezit ook de Belgische nationaliteit. Zijn vader, Marcos, speelde in ons land voor onder meer Zwarte Leeuw, KV Mechelen, Sint-Truiden en Patro Maasmechelen.

"Het wordt leuk om voor mijn vrienden te spelen. We moeten nederig blijven, want Club Brugge deed het goed tegen Real Madrid en PSG. Vooraan hebben ze enkele spelers rondlopen die het verschil kunnen maken. Maar we zijn goed voorbereid", besluit de middenvelder, die in de jeugd voor PSV uitkwam.