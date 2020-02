Beerschot derde keer naar finale? "Vorige keren was het verdiend en wonnen ze niet, nu is het misschien wel omgekeerd"

't Is superspannend in 1B. Drie ploegen maken nog kans op het tweede periodeticket richting finale: Westerlo, Virton en Beerschot. De Ratten zouden deze keer wel eens onverwacht in die finale kunnen staan.

Beerschot stond er de voorbije twee seizoenen ook, maar deze keer zou dat gebeuren na een veel minder seizoen. "Over het hele jaar bekeken heeft Beerschot een kwakkelseizoen achter de rug. In de tweede periode was het voetbal soms veelbelovend, maar ze zijn er niet in geslaagd om dat door te zetten. Ook Hernan Losada is als coach nog zoekende. In tegenstelling tot Stijn Vreven, die vooral voor strijdlust koos, opteert hij voor meer tactische varianten, maar het ultieme concept heeft hij toch niet gevonden", aldus commentator Wilfried Mostinckx in GvA.

"Hij heeft zijn kern niet zelf kunnen samenstellen, maar voorlopig slaagt hij er ook niet in om op elk moment de beste speler op de beste plaats te zetten. Tissoudali had hij eerst niet nodig, nu rendeert hij als hangende spits. Beerschot heeft wel het voordeel van zijn programma, maar als het in de reguliere competitie vijfde eindigt, kan je moeilijk stellen dat een plaats in de finale echt verdiend is. De voorbije jaren stonden ze terecht in de finale en lukte het niet, nu zou het wel eens omgekeerd kunnen zijn."