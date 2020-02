Twee spelers met verleden in de Belgische competitie in "Team van de Week" in de Europa League

Mooie namen in het "Team van de Week" in de Europa League. Daichi Kamada (ex-STVV) scoorde donderdag een hattrick toen Frankfurt Salzburg met 4-1 versloeg en Ianis Hagi (wordt door Racing Genk aan Rangers FC uitgeleend) scoorde twee keer toen de Schotse ploeg Braga met 3-2 versloeg.

Hier vindt u het team:

This team = 😍😍😍



⭐️ Which 3 stars impressed you the most?#UEL | @FedExEurope