Dries Mertens kan niet scoren, maar Napoli wint wel op het veld van Brescia

Napoli heeft deze avond met 1-2 gewonnen op het veld van Brescia. De thuisploeg opende de score wel via Jhon Chancellor, maar Napoli ging erop en erover via Lorenzo Insigne en Fabian Ruiz.

Napoli begon goed aan de wedstrijd en Dries Mertens kwam bijna op gelijke hoogte met Marek Hamsik om topschutter aller tijden van Napoli te worden. Zijn schot ging echter tegen de lat. Aan de overkant was het wel raak: Jhon Chancellor scoorde de 1-0 voor Brescia.

1-0 was ook de ruststand, maar in de tweede helft kon de thuisploeg niet lang genieten van haar voorsprong. Lorenzo Insigne maakte gelijk vanop de stip en vijf minuten later scoorde Fabian Ruiz de 1-2. Daar bleef het ook bij. Door deze zege stijgt Napoli naar de zesde plaats en doen ze nog mee voor Europees voetbal. Brescia staat in de degradatiezone op de negentiende plaats.