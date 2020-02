De surprise van de chef imponeerde meteen tegen Manchester United: "Hopelijk kan ik nog veel laten zien"

Club Brugge speelde een meer dan verdienstelijke wedstrijd tegen Manchester United, maar vergat zichzelf te belonen. Clement voerde enkele wijzigingen door in het basiselftal en daar zat één grote verrassing tussen.

Zo mocht de 19-jarige Maxime De Cuyper zijn debuut vieren voor blauw-zwart, uitgerekend tegen Manchester United. Wordt hij de volgende Brugse revelatie, na Charles De Ketelaere? De flankspeler maakte alleszins meteen al indruk.

"Twee dagen geleden zei Clement dat ik wellicht zou starten", vertelde De Cuyper bij Sporza na de wedstrijd. "Ik heb dan 100% toegewerkt naar deze wedstrijd. Ik voelde wel wat spanning, maar ik was er klaar voor."

Smaakt naar meer

"Ik probeer elke wedstrijd hetzelfde te doen. Het maakt niet uit of het nu voor de beloften of het A-elftal is. Niet iedereen krijgt zo'n kans uiteraard om te debuteren tegen Manchester United. Dat hebben mijn ploegmaats vandaag al vaak gezegd."

"Hopelijk kan ik nog veel laten zien. Ik blijf me 100% geven en dan zie ik wel wat de coach doet. Voor de wedstrijd zei Clement ook dat hij alles op zich zou pakken, mocht er iets verkeerd lopen. Dat gaf ook een extra boost."