Beerschot verlengt contract van publiekslieveling Dom (plus opmerkelijke optie)

Het is er dan toch van gekomen: Joren Dom heeft zijn contract bij Beerschot verlengd. Na lange onderhandelingen is er dus toch een akkoord uit de bus gevallen. En de middenvelder zou nog wel eens heel lang bij de club kunnen rondlopen.

Dom heeft zijn contract met twee jaar plus optie voor een extra jaar verlengd. De polyvalente middenvelder was al maanden in onderhandeling met de club, maar wou zekerheid. Het jaar optie is trouwens helemaal in handen van Dom.

Hij kan beslissen om door te gaan als speler en aangezien hij nog maar 30 is, blijft dat de prioriteit. Maar hij kan ook kiezen om een langdurig contract als assistent bij de Ratten te tekenen.