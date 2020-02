Roma-coach: "Kan moeilijk zeggen dat we briljant hebben gespeeld"

AS Roma won donderdagavond op een diefje met 1-0 van AA Gent. Roma-coach Paulo Fonseca onthield achteraf vooral de overwinning.

“Voor het vertrouwen was het belangrijk om te winnen vanavond. Ik kan niet zeggen dat we geweldig hebben gespeeld, maar de overwinning was het belangrijkste. Door vertrouwen te tanken zal ons spel ook weer beter worden.”

Ook doelpuntenmaker Carles Perez reageerde kort. “Het was een speciale wedstrijd voor mij: mijn eerste basisplaats voor AS Roma, mijn debuut in de Europa League en mijn eerste doelpunt. Maar daarvoor ben ik hier: om het team te helpen.”

Perez wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Barcelona.