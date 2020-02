Vreven over situatie bij Lokeren: "Misschien is De Vries net als ik een beetje naïef geweest"

Lokeren heeft voorlopig dan toch nog geen faillissement aangevraagd en treedt zaterdagavond in principe gewoon aan tegen Roeselare.

Lokeren-coach Stijn Vreven blijft ondanks de moeilijke situatie toch strijdlustig. Dat vertelde hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws: “Lokeren is een spookclub op dit moment”, vertelde Vreven. “Ik voel te veel gelatenheid. Bij iedereen binnen de club: ook bij de spelers. Topmensen in het voetbal raadden me aan om hiermee te stoppen, omdat hier toch geen eer te rapen valt. Maar zo zit ik niet in elkaar.”

“Ik vind het ook niet leuk om voor dag en dauw, om 5u15, op te staan, wetende dat je voor die dag niet betaald zal worden, maar ik blijf de kapitein van het schip. Op dit moment zweef ik tussen een functie als coach, onderhandelaar, boekhouder en zeker psycholoog. Dat is niet evident.”

Vreven weigert echter voorzitter Louis de Vries af te vallen: “Mijn respect voor hem zal altijd overeind blijven. Misschien is hij, net als ik, beetje naïef geweest. Maar ik voel me zeker niet bedrogen.”