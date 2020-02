🎥 Dortmund blijft in titelrace door twaalfde(!) doelpunt van Noorse wonderboy Haaland, Mönchengladbach moet rol lossen

Wie tegenwoordig goals zegt, moet in één adem Erling Haaland erbij vernoemen. De Noorse sluipschutter liet in wedstrijd tegen laagvlieger Werder Bremen nog maar eens de netten trillen.

Na zijn exploot in de Champions League tegen PSG, was Haaland ook op de afspraak tegen kelderploeg Werder Bremen. Het 19-jarige supertalent legde de 0-2 eindstand vast, en zo blijft 'Die Gelbe Wande' volop in de titelstrijd met Bayern München.

Möchengladbach zakt door het ijs

Dat kunnen we allerminst zeggen van Mönchengladbach, dat wederom punten liet liggen. Dit keer maakte Hoffenheim 'die Fohlen' in de absolute slotfase van de partij nog twee punten afhandig. Gladbach volgt daardoor al op 6 punten van leider Bayern München en is voorlopig vierde.

Hertha BSC met de billen bloot

Voor Boyata en Lukebakio werd het een pijnlijk avondje in Keulen. Hertha BSC ging namelijk met zware 0-5 cijfers onderuit bij FC Köln. Bij de hoofdstedelingen was Bornauw geschorst en speelde dus niet mee.