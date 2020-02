KBVB is het beu en neemt drastische beslissing over scheidsrechters in eerste klasse B

De absolute ontknoping in de eerste klasse B nadert met rasse schreden. Elke fase kan nu beslissend zijn en daarom laat de KBVB niets aan het toeval over.

Naast de zeven ploegen stonden ook de scheidsrechters de voorbije weken in de schijnwerpers in de Proximus League en dat in een niet altijd even positieve zin. Het thema bereikte een hoogtepunt met de 0-1 zege van Virton tegen Beerschot, die de Antwerpse ploeg nietig liet verklaren. Maar daar gaan Virton en Westerlo het dan weer niet bij laten.

Om zo'n gevallen in de absolute eindfase van de reguliere competitie te vermijden zal de KBVB dus een maatregel treffen. Volgens de informatie van Het Laatste Nieuws zullen de partijen van deze en de volgende speeldag in goede banen worden geleid door scheidsrechters die in 1A fluiten.