🎥 Messi's masterclass: geniale Argentijn legt Eibar tussen zijn boterham met vierklapper

Barcelona is op en over aartsrivaal Real Madrid gesprongen na een verpletterende zege tegen laagvlieger Eibar. De man die de show verzorgde in Camp Nou? Lionel Messi natuurlijk.

Na één helft had de Argentijnse superster zijn onvervalste hattrick al beet en het dribbelwonder deed er in de tweede helft nog een goaltje bij. Vooral zijn eerste treffer was er weer eentje om duimen en vingers af te likken.

GOAL | De eerste assist van Braithwaite in het shirt van Barça is een feit! 👏#BarçaEibar 🇪🇸 pic.twitter.com/3sQazuXbJp — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 22, 2020

Arthur (met een goal) en nieuwkomer Braithwate (met een assist) mochten in het tweede bedrijf ook nog even op de bühne in de grote Lionel Messi-show. Door de overwinning springt Blaugrana over Real Madrid in de stand. De Koninklijke komen echter vanavond nog in actie tegen Levante.