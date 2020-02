Glenn Claes (Virton) verwacht atypische topper tegen Westerlo: "Beide ploegen moeten vol voor winst gaan"

Virton gaat zaterdag op bezoek bij medeleider* Westerlo. De Luxemburgers, die eerder dit seizoen nipt naast de eerste periodetitel grepen, zijn niet van plan om ook de tweede periode door hun handen te laten glippen. Voetbalkrant.com had een gesprek met Virton-middenvelder Glenn Claes.

Het cliché van twee finales geldt zeker voor Virton. Want na de zware uitwedstrijd tegen Westerlo wacht op de slotspeeldag een thuiswedstrijd tegen OHL. Hoe dan ook, de wedstrijd tegen Westerlo wordt voor beide ploegen cruciaal, wat Glenn Claes als geen ander beseft.

“Het begint wel te kriebelen. Iedereen weet wat er op het spel staat. Het wordt een speciale wedstrijd, want beide ploegen zullen vol voor winst moeten gaan. Met een gelijkspel schiet niemand iets op”, vertelt de voormalige speler van KV Mechelen en Lierse aan Voetbalkrant.com.

Dat Virton dit seizoen al drie keer ongeslagen (twee overwinningen en een gelijkspel) is tegen Westerlo, is van geen belang. “Je zou kunnen zeggen dat we in dat opzicht misschien een klein mentaal voordeel hebben, maar eigenlijk is dat niet van tel. Deze wedstrijd is een heel ander gegeven en valt totaal niet te vergelijken met de drie voorgaande confrontaties.”

VIJF CLEAN SHEETS OP RIJ

Bij Westerlo is het vooral man in vorm Christian Brüls die in de gaten moet worden gehouden. “Een hele goeie, hé! Een speler met veel ervaring ook, zoals wel meer spelers bij hen, zoals Van Eenoo en Biset. We moeten echter niet te veel met hen bezig zijn”, aldus Claes.

En of de Luxemburgers van eigen sterkte mogen uitgaan tegen Westerlo. De organisatie van Virton staat al een gans seizoen als een huis. Het laatste tegendoelpunt van de ploeg uit de Gaume dateert alweer van 12 januari. Daarna volgden maar liefst vijf clean sheets.

“Tja, zoals elke trainer hamert ook onze trainer op de organisatie. Maar ik heb het gevoel dat iedereen bij ons zijn taak kent én uitvoert in balverlies. We staan goed en dat geeft vertrouwen.”

Vooral de Ghanese centrale verdediger Prempeh wordt door kenners afgestempeld als een van de beste verdedigers van 1B. Niet onterecht, volgens Claes. “Jerry (Prempeh) heeft alles wat je van een goede centrale verdediger verwacht: hij is sterk in duel, anticipeert goed, heel secuur en blijft rustig aan de bal.” Helaas voor Virton liep Prempeh in de wedstrijd tegen Lokeren een lichte blessure op, waardoor hij in de reguliere competitie niet meer in actie zal komen.

Ook Glenn Claes speelt alsmaar, in zijn offensieve rol op het middenveld. “Het gaat inderdaad de goede kant op, ik voel me steeds beter. Het is leuk om de ploeg vooruit te helpen”, besluit Glenn Claes.

*Opmerking: Dit interview werd afgenomen voordat de nietigverklaring van Virton-Beerschot werd bekendgemaakt.