Ex-KVO speler houdt Lazio op titelkoers, Immobile evenaart illuster record

De titelstrijd in Italië is nog verre van gelopen. Juventus had op zaterdag al de scalp gepakt van SPAL en dus wisten de concurrenten wat hen te doen stond. SS Lazio faalde niet, oog in oog met Genoa.

De bezoekers uit Rome begonnen met een vliegende start via een doelpunt van Adam Marusic, ex KV-Oostende. Vlak voor de rust was het de onvermijdelijke Ciro Immobile die de Romeinen op een dubbele voorsprong zette, nummer 27(!) van dit seizoen. Record Met zijn treffer evenaarde de Italiaan een Serie A-record van Antonio Angelillo uit 1958/59 met het hoogste aantal goals na 25 wedstrijden. Lazio blijft meedoen Francesco Cassata milderde daarna nog, waarna Danilo Cataldi met de 1-3 de buit definitief leek binnen te halen voor zijn team. Domenico Criscito maakte het echter nog even spannend met de aansluitingstreffer op de stip, maar die kwam uiteindelijk te laat. Lazio blijft door de overwinning in het kielzog van leider Juventus. De Romeinen volgen op één punt. Internazionale volgt op zes punten van Juve, maar speelt vandaag niet. De wedstrijd werd uitgesteld wegens het coronavirus. Stand G P W G V G = Vorm 1. Juventus 25 60 19 3 3 48-24 24 V W V W W 2. Lazio 24 56 17 5 2 55-21 34 G W G W W 3. Inter Milaan 24 54 16 6 2 49-22 27 G G W W V 4. Atalanta - 25 46 13 7 5 63-32 31 V W G W W 5. AS Roma 24 39 11 6 7 43-32 11 W G V V V 6. Napoli 25 36 10 6 9 39-35 4 W W V W W 7. Parma - 25 36 10 6 9 32-30 2 V W G V W 8. AC Milan 25 36 10 6 9 27-32 -5 W G V W G 9. Hellas Verona - 25 36 9 9 7 28-24 4 W G G W G 10. Bologna 25 34 9 7 9 38-40 -2 W W W V G 11. Cagliari - 25 33 8 9 8 38-36 2 G G G V V 12. Sassuolo - 25 30 8 6 11 38-39 -1 W G W W V 13. Fiorentina 25 29 7 8 10 32-36 -4 G V V W G 14. Torino - 25 28 8 4 13 27-43 -16 V V V V V 15. Udinese 25 27 7 6 12 21-37 -16 V V G G G 16. Lecce 24 25 6 7 11 32-45 -13 G V W W W 17. Sampdoria 24 23 6 5 13 26-43 -17 V G V W V 18. Genoa 24 22 5 7 12 27-43 -16 V G G W W 19. Brescia 25 16 4 4 17 22-46 -24 V V G V V 20. SPAL 25 15 4 3 18 19-44 -25 V V V V V