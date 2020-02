Bij Westerlo zijn ze razend na beslissing over Virton-Beerschot: "Als het sportief niet kan, moet het tegenwoordig maar via de groene tafel"

Westerlo won zaterdag van Virton en zou bij verlies van Beerschot tegen Lommel de periodetitel kunnen pakken. Dat was zo donderdag, vrijdag viel er echter een beslissing uit de lucht die heel de competitie op zijn kop zet aangezien Virton-Beerschot moet herspeeld worden.

Dat ze daar in de Kempen niet gelukkig mee zijn, mag duidelijk wezen. "Ik vind het raar dat zo'n beslissingen kunnen vallen", aldus Christian Brüls bij Proximus11. "Dat maakt me echt kwaad. Wij werken een jaar om te kunnen staan waar we nu staan en dan op het einde beslist er iemand die wellicht niks van voetbal kent, dat een match herspeeld moet worden."

Brüls begrijpt er niets van. "Er zijn altijd al scheidsrechterlijke beslissingen of dwalingen geweest en daar legde men zich altijd bij neer... Dat was nu eenmaal voetbal. Nu beslissen ze dingen die ik niet kan accepteren. Als je twee matchen voor het einde weet dat je alles in eigen handen hebt, maar dan beslissen ze van buitenaf dat het toch anders zal gaan. Als het sportief niet kan, dan moet het tegenwoordig maar via de groene tafel. Ik begrijp het niet en ik denk dat er heel veel mensen zijn die het niet begrijpen."