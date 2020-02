Kalendermanager laat zich uit over Virton-Beerschot: "Tijdens de krokusvakantie kon de match niet doorgaan"

Nils Van Brantegem, de kalendermanager, gaf meer uitleg over de wedstrijd Virton-Beerschot. De wedstrijd gaat door op 2 maart en volgens de kalendermanager kon de wedstrijd niet vroeger doorgaan.

De wedstrijd tussen Virton en Beerschot moet opnieuw gespeeld worden nadat de vorige wedstrijd nietig werd verklaard. Virton scoorde namelijk een controversieel doelpunt en Beerschot trok naar de geschillencommissie.

Vrijdag staat de slotspeeldag op het programma in 1B, maar de wedstrijd tussen Virton en Beerschot zal dus pas volgende week gespeeld worden. Volgens de kalendermanager kon het niet in de krokusvakantie. "Aangezien vrijdag de slotspeeldag op het programma staat, zou Beerschot niet genoeg rust gehad hebben. Er moeten namelijk twee rustdagen tussen zitten, maar Beerschot heeft zondag nog gespeeld", aldus Van Brantegem bij Sporza.

BAS

Het is nog altijd niet duidelijk of de wedstrijd gespeeld zal worden. Westerlo en Virton zouden namelijk naar het BAS trekken om in beroep te gaan. Die beroepsprocedure werkt opschortend.