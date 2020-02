Trainer van Chinese club legt uit waarom de deal met Bale en Real Madrid niet doorging

Vorige zomer mocht Gareth Bale vertrekken bij Real Madrid. Hij stond erg dicht bij een overgang naar China, maar toch bleef hij aan boord in 'het Witte Huis'.

Gareth Bale was dus bijna een speler van Jiangsu Suning. Trainer Cosmin Olariu keek uit naar zijn komst, maar zag de deal in laatste instantie afspringen. "We waren er zo dicht bij", legde de Roemeen uit bij The National.

"Er was een akkoord tussen zijn makelaar en de club en wij hadden een akkoord met Real Madrid. Maar een maand later, ik weet niet wat er daar allemaal gebeurd is, gingen ze zwaar onderuit in vriendschappelijke matchen (3-7 nederlaag tegen stadsrivaal Atlético, nvdr.) en keerden ze hun kar."

"Eerst zeiden ze dat ze hem zouden laten vertrekken en dat wij enkel zijn salaris moesten betalen. Later verklaarden ze dat we wel voor de deal moesten betalen. Een transferbedrag en zijn salaris was een te grote hap uit ons budget, dus gingen we op zoek naar een andere speler. De deal was voor 90% rond. Dat het niet doorging lag aan Real Madrid, niet aan ons", besloot hij.