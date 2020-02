Format in 1B schreeuwt om verandering, clubs zijn uitgekeken op elkaar en het wordt er niet beter op

De ontknoping in 1B zit eraan te komen en er staat een nieuwe play-off 2 voor de deur. Spannend is die Proximus League dan wel, het format is ondertussen afgezaagd en zo onaantrekkelijk als het maar zijn kan.

Westerlo en Beerschot zijn de twee overgebleven ploegen die mogen hopen op een ticket voor de promotiefinale. Vrijdag zou de beslissing moeten vallen. Dan werken alle ploegen hun wedstrijd van de laatste speeldag op hetzelfde tijdstip af. Maar dat geldt niet voor Beerschot en Virton. Zij komen begin maart nog in actie en dus kunnen we met een uitgesteld titelfeest zitten.

Kampioen en niet promoveren

Als de Mannekes het halen en Westerlo pakt een punt wordt het de tweede promotiefinale sinds de invoering van een tweede klasse met acht ploegen zonder kampioen van de reguliere competitie. Het overkwam Lierse ook al in 2017. De club is intussen ter ziele gegaan.

Na de inhaalwedstrijd hebben alle ploegen elkaar vier keer getroffen in de reguliere fase van de competitie. Voor OH Leuven zit er nog een dubbele confrontatie aan te komen met de winnaar van periode II, Beerschot of Westerlo. Ook Lokeren kan nog vijf keer een ploeg uit 1B treffen. De Waaslanders zijn al zeker van play-downs. Roeselare en Lommel maken op de laatste speeldag onderling uit wie Lokeren zal vervoegen.

Nog meer onderlinge confrontaties

De spelers en supporters zijn beu gekeken op die vele matchen tegen dezelfde tegenstanders. Maar voor vier ploegen blijft het niet bij die vier onderlinge confrontaties. Sinds dit jaar zijn er vier poules van vier teams in play-off 2. Met zes deelnemers van eerste klasse B (de nummers 1 tot 6 van het algemene klassement) zijn er dus twee poules met twee ploegen uit 1B.

Enkele weken geleden werden de financiële cijfers van de ploegen uit 1B meegedeeld. Rode cijfers en het totale verlies is alleen maar toegenomen. De competitie schreeuwt om hervorming, want een verblijf van meerdere jaren in de Proximus League is niet leefbaar. Een hervorming is dus dringend aan de orde.