Lommel-winger: "Verdienden drie punten op basis van onze mentaliteit"

Lommel kwam zondag 0-1 voor op het veld van Beerschot, maar keerde uiteindelijk toch puntenloos terug naar Limburg. Jamal Aabbou maakte het eerste doelpunt uit de wedstrijd.

“Na die 0-1 hadden we de score moeten uitbreiden”, vertelde de tiener achteraf. “Dat lukte niet en dan valt dat doelpunt aan de overkant. Beerschot had misschien wel meer kansen, maar qua mentaliteit verdienden we vandaag zeker de drie punten. “

“Onze tweede helft was veel beter dan de eerste: we speelden veel meer uit de druk met snelle flankwissels. Dat was gewoon veel beter dan voor de pauze. Ons doelpunt was bijvoorbeeld bijzonder mooi uitgespeeld.”