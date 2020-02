Beerschotmiddenvelder Pietermaat: "Doelpunt van Lommel was wake-upcall" en "Ze mochten mij gerust wisselen voor een offensievere pion"

Tom Pietermaat won zondag met Beerschot met 2-1 van Lommel. De middenvelder noemde de zege verdiend, maar besefte dat het ook anders had kunnen lopen.

“We hadden de betere kansen in de eerste helft met onder meer twee ballen op de paal. Het spel was misschien niet top, maar we konden hen wel serieus onder druk zetten.”

“Uiteindelijk scoorden zij dan als eerste, dat was een wake-upcall voor ons. We schakelden een versnelling hoger en bleven baas, maar Lommel kreeg wel een uitgelezen kans om een tweede keer te scoren.”

“Ik keek een paar keer naar de bank… ze mochten mij gerust wisselen voor een offensievere pion. Of je nu met 0-1, 0-2 of 0-3 verliest maakt niet uit. We moesten risico’s nemen om te winnen.”