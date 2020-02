Luke Shaw heeft lovende woorden voor zijn trainer: "We genieten ervan om onder hem te werken"

Luke Shaw heeft dit seizoen al heel wat problemen gehad door een lastige blessure, maar de laatste weken doet hij het uitstekend. Hij speelt de laatste weken ook op een nieuwe positie en het ligt hem duidelijk.

Luke Shaw is helemaal terug. De linksback kan tegenwoordig ook centraal achterin uit de voeten en hij doet het uitstekend. Vandaag was hij aanwezig op de persconferentie voor de wedstrijd van morgen tegen Club Brugge.

De verdediger had vooral lovende woorden voor Solskjaer. "Hij doet het geweldig. Hij is ongelooflijk voor de hele kern. De tweede seizoenshelft is enorm belangrijk voor ons, maar onze trainer gaat er heel goed mee om. We houden ervan om onder hem te werken."

Solskjaer zelf hintte naar een mogelijke basisplaats voor Luke Shaw morgen tegen Club Brugge. "Hij doet het de laatste weken uitstekend in de driemansverdediging, maar ook als linksback is hij geweldig. Shaw is een jongen met heel wat offensieve kwaliteiten en ik ben zeer blij met manier waarop hij nu speelt."