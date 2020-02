Vrezen ze bij fanclub Manchester United voor uitschakeling na gelijkspel tegen Club Brugge? "Gevaarlijke uitslag, maar"

Club Brugge moet donderdag op bezoek bij Manchester United. De heenwedstrijd eindigde op 1-1 en dus geloven ze bij Club Brugge in een nieuwe stunt. Toch denken ze bij fanclub "Flanders Mancunians" dat Manchester United door zal gaan naar de volgende ronde.

Hein Coppens, voorzitter van fanclub "Flanders Mancunians", heeft er, ondanks het gelijkspel, een goed gevoel bij. "Ik hoop vooral dat het een spannende wedstrijd zal worden en dat het niet vroeg beslist zal zijn."

"Ik verwacht een minder afwachtend Manchester United. We gaan ook niet zo veel roteren als in de heenwedstrijd, maar er zullen wel wissels zijn, aangezien er dit weekend een belangrijke verplaatsing naar Everton op het programma staat. We houden vaak de nul op Old Trafford de laatste weken, maar ik verwacht wel dat Club Brugge zal scoren. Ik denk echter niet dat wij in de problemen zullen komen", aldus de voorzitter van de fanclub.