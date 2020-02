De wedstrijd in de wedstrijd: "Een nederlaag tegen een Belgische ploeg, daar kan je in Nederland niet mee thuiskomen"

AS Roma maakte vorig week in de heenmatch van de zestiende finales van de Europa League weinig indruk tegen Gent, maar trekt wel met een prima uitgangspositie naar de Arteveldestad. De Romeinen hebben dan ook vertrouwen in een goede afloop.

Vooral voor Justin Kluivert zou een nederlaag tegen KAA Gent bijzonder zuur smaken: "Een nederlaag tegen een Belgische ploeg, daar kan je in Nederland niet mee thuiskomen", citeert Sporza de jonge Nederlandse winger. "Maar eerlijk: ik denk niet eens aan de uitschakeling. We hebben een heel sterk team en veel kwaliteiten. We gaan hier in Gent uit van onze eigen sterkte en willen de supporters een mooie wedstrijd laten zien", blaakt Kluivert van vertrouwen.





Volg KAA Gent - AS Roma live op Voetbalkrant.com vanaf 18:55.