Dat is toch véél te veel? Dit bedrag moest Barça ophoesten voor Braithwaite

FC Barcelona stelde vorige week Martin Braithwaite voor aan pers en publiek. De aanvaller maakt een transfer waar hij onder normale omstandigheden enkel van kan dromen. De Catalaanse penningmeester vindt het allemaal minder leuk.

FC Barcelona haalde Martin Braithwaite via een achterpoortje in de Spaanse voetbalwetgeving weg bij degradatiekandidaat Leganes. En er worden vraagtekens geplaatst bij de komst van de aanvaller.

Eerst en vooral: het prijskaartje is véél te hoog. Barcelona moest de opstapclausule van achttien miljoen euro ophoesten voor een speler die qua marktwaarde met moeite de helft kan aantikken.

18 miljoen euro is... véél te veel

Het spreekt voor zich dat Leganes in de gegeven omstandigheden geen zin had om te onderhandelen. Bovendien fronsen ook de fans de wenkbrauwen. Er moet toch een spits bij de beloften rondlopen? We willen Braithwaite niet zijn bij het missen van een eerste grote kans…