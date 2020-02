Bayat en KBVB ontgoocheld in zoektocht naar opvolger van Martinez: "Ik had verwacht dat gans Europa voor ons zou willen werken"

Blijft hij of blijft hij niet? De toekomst van Roberto Martinez is een vraagstuk die momenteel geen antwoord kent. Tussendoor moet de KBVB ook op zoek naar een nieuwe technisch directeur. En dat is moeilijker dan verwacht.

Momenteel is Roberto Martinez de technisch directeur van de Belgische voetbalbond. Pittig detail: onbezoldigd. De Spaanse selectieheer neemt er dan wel het werk bij, maar een extraatje op zijn (honger)loon van 1,2 miljoen euro is er niet. “Maar we hebben geen deadline voor de aanstelling van een nieuwe technisch directeur”, vertelt Mehdi Bayat in Het Laatste Nieuws. “Al spreekt het voor zich dat we voor de start van het EK duidelijkheid willen.” Iedereen kan solliciteren via de website. Momenteel zijn er amper vijftig sollicitaties binnengelopen Nochtans staat de vacature al open sinds… oktober vorig jaar. “Iedereen kan solliciteren via de website”, legt de bondsvoorzitter uit. “Momenteel zijn er amper vijftig sollicitaties binnengelopen. Dat heeft me ontgoocheld. Ik had verwacht dat gans Europa voor ons zou willen werken.” Duobaan niet houdbaar Voor de volledigheid: ook bij een verlengd verblijf van Martinez blijft de KBVB op zoek naar een nieuwe TD. “Ik begin te denken dat we de eisen moeten aanpassen. Roberto kan de job alleszins niet lang meer blijven combineren met het trainerschap. Het is simpelweg niet houdbaar.”