🎥 Kippenvel: meegereisde Club-fans zwaaien hun spelers op Old Trafford uit met prachtige gezangen

Club Brugge kreeg in de Europa League een pak voor de broek op Old Trafford van Manchester United. Na de wedstrijd vielen de talrijk meegereisde Club-supporters hun team niet af. Integendeel, de spelers werden getrakteerd op een prachtig eerbetoon.

Na de oerdomme rode kaart en enkele makkelijk weggegeven goals hadden de fans nochtans alle reden om boos en ontgoocheld te zijn. Club Brugge heeft er desondanks de pijnlijke nederlaag echter al een mooi parcours opzitten in competitie, beker en in Europa.

Dat leken ook de meegereisde supporters begrepen te hebben, want de spelers werden op Old Trafford uigezwaaid met prachtige gezangen. "You'll never walk alone", klonk het in het bezoekersvak.