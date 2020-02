Spelers en coach AS Roma vol lof voor AA Gent: "Erg sterk" en "Dat wil echt wel iets zeggen"

AS Roma had aan een 1-1 gelijkspel in de Ghelamco Arena uiteindelijk ruim genoeg om de kwalificatie voor de volgende ronde af te dwingen. Toch waren ze bij de Romeinen wel degelijk onder de indruk.

"Gent is gewoon een goed team en de supporters stonden er ook heel goed achter. We wisten op voorhand dat ze goed zouden zijn, dus echt verrast van hun niveau waren we niet", aldus goalgetter Justin Kluivert na de 1-1.

"In de competitie doen ze het goed, ze zijn thuis ook nog ongeslagen in de competitie en ook tegen ons verloren ze niet. Maar wij zijn wel door en daar ben ik heel blij mee. Dat het dankzij mijn doelpunt is dat we doorgaan maakt me extra blij."

Dat wil toch wel iets zeggen

"Was het niet onze beste match? Er is altijd ruimte voor verbetering, maar we speelden tegen een heel sterk team", vulde coach Paulo Fonseca aan.

"Gent is een heel sterke ploeg, die heel fysiek kan spelen en heel veel goede spelers heeft. Zeker in eigen huis zijn ze bijzonder goed op dreef en nog ongeslagen in de competitie, dat wil toch wel iets zeggen."