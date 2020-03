De Haaland van Bayern München? Nederlandse tiener overladen met lof

Bayern München won zaterdag met 0-6 van Hoffenheim. De wedstrijd werd ontsierd door het gedrag van de bezoekende fans.

Bij Der Rekordmeister stond Joshua Zirkzee voor het eerst in de basis. De achttienjarige spits verving de geblesseerde Robert Lewandowski. De Nederlander werd achteraf overladen met lof in de Duitse pers. Die vergeleek hem zelfs met Erling Haaland en had het over Robert Lewandowski die helemaal niet gemist werd.

Zirkzee zit nu aan drie doelpunten in honderd minuten voor de hoofdmacht van Bayern. Haaland scoorde intussen negen competitiedoelpunten in 422 minuten voor Borussia Dortmund. De tieners grijpen de macht in de Bundesliga.