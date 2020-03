🎥 Volgende toptalent steekt neus aan het venster bij Chelsea en pakt uit met heerlijke beweging

Chelsea schakelde dinsdagavond Liverpool uit in de FA Cup. Een knaap van achttien was de held bij de Blues.

Billy Gilmour werd namelijk verkozen tot Man van de Match. Gilmour is een centrale middenvelder van achttien. In de Premier League mocht hij nog maar negen minuten meespelen, maar in de neventoernooien krijgt hij vaker zijn kans.

De jonge Schot ruilde in 2017 de jeugdopleiding van de Rangers voor die van Chelsea. In Londen is hij nu dus stilaan aan het doorbreken.

Gilmour is de zoveelste jongeling die dit seizoen zijn neus aan het venster steekt bij Chelsea. Al heeft dat natuurlijk ook met het transferverbod te maken.