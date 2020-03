Bornauw over zijn vertrek bij Anderlecht en de confrontaties met Haaland en Lewandowski: "Impressionant, een wereldspits"

Sebastiaan Bornauw begon aan het seizoen bij Anderlecht en versierde een transfer naar FC Köln. Daar was het aanvankelijk knokken tegen de degradatie, maar nu staat de promovendus op een relatief veilige plek.

Anderlecht verlaten was voor de centrale verdediger geen eenvoudige keuze. "Ik ben er groot geworden. Het is mijn club", gaf Sebastiaan Bornauw aan in Het Laatste Nieuws. Met Vincent Kompany speelde hij er samen met zijn jeugdidool en een terugkeer, zoals Romelu Lukaku dat onlangs vooropstelde... wie weet? "Ik zou wel eens kampioen willen worden met Anderlecht."

In de Bundesliga ligt het niveau een stuk hoger dan in België. De spitsen die hij er ontmoet zijn van een ander kaliber. "Lewandowski maakte drie goals in twee matchen tegen ons en eigenlijk raakte hij niet veel ballen. Je moet zijn hand vasthouden, hem geen seconde alleen laten en toch kan hij nog het verschil maken. Een wereldspits, echt indrukwekkend."

En sinds kort loopt er ook een zekere Erling Haaland rond in de Bundesliga. "Hij viel in tegen ons (en scoorde twee keer, nvdr.), maar ik zou er ook graag eens van bij de start tegen staan. Ik vind hem een fenomeen", besloot Bornauw.