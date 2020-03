"Ze zijn fanatieker op het Kiel dan in Leuven" en "Hopelijk keert zich dat niet tegen hen": spanning stijgt richting promotiefinale, OHL komt met sfeertraining

In 1A klettert het op zaterdagavond, maar zondagnamiddag staat een minstens zo boeiend duel op het programma tussen Beerschot en OH Leuven. Wie pakt de beste uitgangspositie met oog op de terugwedstrijd? De spanning stijgt alvast.

Jimmy De Jonghe heeft alvast een tip voor de club: "Betrek de supporters in het verhaal. In het stadion kunnen de fans hun rol spelen. Op het Kiel zijn ze toch fanatieker dan in Leuven", klinkt het in Gazet van Antwerpen.

"De spelers zullen twee uur voor de wedstrijd een warme ontvangst krijgen. Dat heeft wel degelijk effect, dat geeft een boost. Je krijgt het gevoel dat je de tegenstander gaat opeten."

Sfeertraining OH Leuven

De Jonghe hoopt wel dat scheidsrechter Boucaut niet te snel de gebeten hond zal worden: "Hopelijk voor de spelers kunnen ook de fans zich kalm houden. Beginnen ze van de eerste minuut te fluiten of liedjes te zingen, dan kan zich dat tegen de ploeg keren. Bij twijfel kan dat een kleine inschatting de andere kant doen uitdraaien."

En in Leuven? Bij Oud-Heverlee Leuven van hun kant gaan ze zaterdag dan weer een sfeertraining houden voor de match tegen Beerschot. Het eerste halfuur van de training zal open zijn voor de gelegenheid.